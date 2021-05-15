Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı
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Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | 3. Sayfa

Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı Gaziantep'te bir apartmana düzenlenen kaçakçılık operasyonunda KOM ekipleri 4 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara yakaladı.

Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir apartmana düzenlenen kaçakçılık operasyonunda KOM ekipleri 4 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara yakaladı. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey ilçesine bağlı bir ikamette gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisine ulaşan KOM ekipleri adrese operasyon düzenledi. İkamette arama yapan ekipler apartmanın çatısına zulalanmış halde 4 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan ikamet sahibi M.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı
Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı
Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı
Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı
Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı
Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı
Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı
Apartmana kaçak sigara operasyonu: 4 bin 680 paket kaçak sigara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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