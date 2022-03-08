Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonda iş yeri, depo ve araçta 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonda iş yeri, depo ve araçta 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen iş yeri, depo ve durdurulan otomobilde arama yaptı. Aramalarda 4 bin 650 paket kaçak sigara ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis ekipleri, 3 kişiyi de gözaltına aldı.


Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 4 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçak Sigara, Güncel, Haberler

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