Gaziantep'te 4 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 4 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

23.09.2020 12:18 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:26
Gaziantep'te 4 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 4 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 4 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda toplam 4 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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