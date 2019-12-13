Gaziantep'te 4 bin 500 kişilik cami ibadete açıldı

13.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:48

Gaziantep'te Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan 4 bin 500 kişilik "Servi Erdemoğlu Camisi" törenle ibadete açıldı.

Vali Davut Gül, merkez Şehitkamil ilçesi Gölgelik kavşağındaki camide düzenlenen programda hayırlı bir işe şahitlik ettiklerini söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Gül, "40 yıl önce adeta sıfırdan başlayıp, bu süre içerisinde hem kurumsal anlamda Türkiye'nin sayılı firmalarından biri olmak, bunu yaparken de en az kırk eseri bu millete bağışlamak bir şeyi bize gösteriyor. Rahmetli Mehmet Erdemoğlu'nun dediği gibi o kurallara uyulduğunda helalinden Türkiye'de zengin olunabileceğini, hayır yaparak para eksilmeyeceğini, zekat vererek malın eksilmeyeceğini görmüş oluyoruz. Hem düzgün bir iş ortaya çıkıyor hem de bunu yaparken 40 eser bağışlıyorsunuz, bunu yaparken doğdunuz yere yaptığınız kadar doyduğunuz yere de yapıyorsunuz. O dengeyi de çok iyi muhafaza etmişler, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bir annenin dileğinin yerine getirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da Gaziantep'e hayırlı bir yapı kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Annelerinin isteğini yerine getirdiklerini belirten Erdemoğlu, "Annemizin söylediği her şey bizler için bir emirdir. Tabii biz sadece cami olsun diye düşünmedik, sonrasında bu projeyi genişlettik. Kur'an kursu da hocalarımızın, müezzinlerimizin ve çalışanlarımızın evleri ve bir de taziye evi olsun istedik. Kompleks şekline dönsün istedik ve bu şekilde başladığımız projeyi bugün hep birlikte açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Rahmetli babası Mehmet Erdemoğlu'nun kendilerine "Yaşadığınız müddetçe ülkenize, milletinize ve devletinize hizmet edeceksiniz." emri olduğunu aktaran İbrahim Erdemoğlu, "Biz de bu çerçevede gücümüzün yettiği oranda mücadelemize devam ediyoruz. Yaşadığımız müddetçe devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınmasına, refahına, büyümesine ve gelişmesine gücümüz yettiği oranda katkıda bulunacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek caminin açılışı yapıldı ve cuma namazı kılındı.

Programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleriyle davetliler katıldı.

Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, tavan ve duvar süslemeleriyle farklı bir iç dekora sahip, tavan süslemelerinde altın varak kullanılan cami aynı anda 4 bin 500 kişinin namaz kılabileceği büyüklükte.

Kaynak: AA