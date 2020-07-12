Gaziantep'te 4 bin 339 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
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Gaziantep'te 4 bin 339 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 339 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep'te 4 bin 339 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
12.07.2020 01:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 01:09

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 339 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 11 Temmuz'da güvenlik güçlerince kent genelinde yürütülen çalışmalarda, 4 bin 339 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetlenen 377 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: AA

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