Gaziantep'te 4 bin 339 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 339 kişiye idari yaptırım uygulandı.
12.07.2020 01:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 01:09
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 339 kişiye idari yaptırım uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 11 Temmuz'da güvenlik güçlerince kent genelinde yürütülen çalışmalarda, 4 bin 339 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetlenen 377 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Kaynak: AA