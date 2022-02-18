Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 4 bin 265 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 4 bin 265 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalar sonrası araçta 4 bin 265 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 4 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, Sigara, 3. Sayfa, Haberler

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