Gaziantep'te 4 araç çalan 6 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te 4 araç çalan 6 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, son bir haftada farklı adreslerden 4 araç çalan 9 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.

20.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:20
Gaziantep'te 4 araç çalan 6 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, son bir haftada farklı adreslerden 4 araç çalan 9 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te 13-19 Nisan tarihleri arasında polis ihbar hattını arayan 4 kişi, park halindeki araçlarının çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, araçların çalındığı bölgelerde bulunan güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı. Kayıtları inceleyen ekipler, bir aracı iterek diğerlerini ise düz kontak yöntemiyle çalan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, adreslerine düzenlediği operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına alındı. Adreslerdeki çalıntı araçlar da sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

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