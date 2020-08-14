Gaziantep'te 398 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi Gaziantep'te, bir fabrikaya yapılan operasyonda 398 bin 740 adet gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirilirken, kaçak sigara üretimi için kurulan sistem hayretler içerisinde bıraktı.

Gaziantep'te, bir fabrikaya yapılan operasyonda 398 bin 740 adet gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirilirken, kaçak sigara üretimi için kurulan sistem hayretler içerisinde bıraktı. Operasyon sonucu iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan ve kaçak sigara kağıdı üretimi yapıldığı tespit edilen bir fabrikaya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında fabrikada yapılan aramalarda 398 bin 740 adet gümrük kaçağı sigara kağıdı, bin 352 kilogram gümrük kaçağı sigara kağıdı ve 619 kilogram ambalaj kağıdı ele geçirildi. Fabrikada sigara kağıdı üretimi için kurulan sistem, sigara kağıdı malzemelerinin görüntüleri hayretler içerisinde bıraktı.

Olayla ilgili olarak yakalanan iki şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA