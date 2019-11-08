Gaziantep'te 39 kaçak göçmen yakalandı

08.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:28

Gaziantep'te yasa dışı yollardan ülkeye giren 39 göçmen yol kontrol noktasında yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'ndaki yol kontrol noktasında Hüseyin Ç. idaresindeki 27 C 2318 plakalı minibüsü durdurdu. Jandarma ekipleri minibüste 27 Afganistan, 10 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalarken, sürücüyü gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen göçmenlere yemek ve su ikramında bulunuldu. Düzensiz göçmenlerin her birine 3 bin 549 lira para cezası kesilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA