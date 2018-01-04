Gaziantep'te 38 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Gaziantep'te faili meçhul 38 hırsızlık olayı aydınlatılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce olay yeri inceleme sonucunda elde edilen delillerden de yola çıkılarak yapılan çalışmalarda, 24 adet otodan hırsızlık, 1 adet kurumdan hırsızlık, 8 adet işyerinden hırsızlık, 2 adet açıktan hırsızlık, 2 adet evden hırsızlık ve 1 adet güveni kötüye kullanmak suretiyle hırsızlık olmak üzere toplam 38 adet faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Faili meçhul hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 22 şüpheli şahıs yapılan operasyonlarla yakalandı. Haklarında yasal işlem yapılan şüphelilerden 7'si çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanmalarına müteakip cezaevine teslim edildi" denildi. - GAZİANTEP