Gaziantep'te 38 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 38 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep'te 38 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde 2 tırda yapılan aramada hurda plastiklerin arasına çuvallara gizlenmiş 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Merkez Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde ise bir kamyonda yapılan aramada 34 bin gümrük kaçağı sigara bulundu.
İki ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.