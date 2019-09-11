Gaziantep'te 38 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

11.09.2019 17:52

Gaziantep'te 38 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde 2 tırda yapılan aramada hurda plastiklerin arasına çuvallara gizlenmiş 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde ise bir kamyonda yapılan aramada 34 bin gümrük kaçağı sigara bulundu.

İki ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA