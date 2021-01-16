Gaziantep'te 36 litre kaçak içki ele geçirildi
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Gaziantep'te 36 litre kaçak içki ele geçirildi

16.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:16
Gaziantep'te 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 36 litre kaçak içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 36 litre kaçak içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beştepe Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 36 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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