Gaziantep'te 36 Bin Kaçak Sigara Yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 36 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapan ekipler, 36 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olay ile ilgili olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs ise göz altına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - GAZİANTEP