Gaziantep'te 350 Bekçi Yemin Etti

Gaziantep'te 350 çarşı ve mahalle bekçisi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katıldığı törenle yemin etti.

Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle 350 çarşı ve mahalle bekçisi yemin etti. Yemin törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bekçiler, bekçilerin yakınları katıldı.

36 bin bekçi müjdesi

Törende konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye genelinde 36 bin bekçi alınacağını müjdeledi. Bakan Gül, "Hepimizin çocukluğunda ilk gençlik çağlarında bekçiler sokaklarda, mahallerde güvenin ve huzurun hep adresi olmuştur. Hepimiz sıcak yatağında yatarken, bekçiler çaldıkları düdüklerle biz buradayız diyerek, herkese huzur ve güveni hatırlatır, kötü niyet içerisinde olanlara da caydırıcı bir görev ifa ederdi. İşte bu çok önemli bir mesleği tekrar hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla uygulama kararı aldık. Bugün 350 arkadaşımız, göreve başlayacak. Türkiye genelinde 7 bin 500 mahalle bekçisi göreve başlıyor. Bu yetmez en yakın zamanda Türkiye genelinde çarşı ve mahallerde 36 bin bekçimiz göreve başlayacak. Bu da özellikle Gaziantep'imizde d karşılaştığımız uyuşturucu ve hırsızlık sorunu var. Buna karşı polisimiz çok ciddi mesafeler aldı. Çıkardığımız kanunlarla, acımasızca, caydırıcı bir şekilde her türlü tedbiri alıyoruz. Her şeyin başı, bu kötülüğe ulaşmadan caydırmak. Hırsızlık ve uyuşturucu suçları ile mücadele içinde çok önemli bir adım atılmıştır. Artık bekçilerimiz almacı pazarında, bedesten de çarşıda, pazarda bizim esnafımız, dükkanını kilitleyince rahatça uyuyabilecek. Çünkü bekçilerimiz sabaha kadar orada bekçilik yapacak" dedi.

"Suçla mücadele devam"

Gül, suçla mücadeleyi eğitim seferberliği ile birlikte yürüteceklerini anlatarak, "Bekçimizle, MOBESE'mizle polisimizle, savcılarımızla, mahkemelerimizle, suçla sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Hükümetimiz en caydırıcı kanunları getirdi. Cezaları, infazları arttırdık. Her şeyin başı kalpten, vicdandan geçiyor. Bunu da el birliği ile eğitim seferberliği ile suçla mücadeleyi yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, "Türkiye bugün bölgesinde bir istikrar adası. Türkiye'yi bölgesinde huzur adası, süper güç yapan bu aziz milletin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Her şeyin bir bedeli var, bir şeye bedel biçilemez. O da huzur. Yeminlerini yaparak, görevine başlayacak 350 bekçi kardeşimiz, Antep'in her tarafına huzur getirecek. Şehirde huzur, güven denildiğinde akla önce bekçi gelir. Mahallede bir sıkıntı olursa, polisten önce bir başka insandan önce sorulması ve olayı bilmesi gereken bekçidir. Bekçi baba bizde çok söylenir ama şimdi görüyorum, bekçilerin hepsi genç, kartal ve civan mertlikle, bu kahramanlıkla, yarından sonra Antep'in huzuruna, güvenliğine, huzur ve esenlik katacaklardır" diye konuştu.

Eğitimleri başarıyla geçen 3 bekçiye ödül verildiği programda, bekçiler marşlar söyleyerek, yemin etti. Şapkalarını havaya fırlatan bekçiler, törenin ardından görevlerine başladı. - GAZİANTEP