Gaziantep'te 35 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Yakalandı

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, H.A.Ö.'nun Şahinbey ilçesinde akaryakıt ve atik yağ depoladığını tespit etti. İl Jandarma ekipleri, depoya düzenlediği operasyonda 35 bin litre akaryakıt olarak kullanıldığı değerlendiren kaçak petrol türevi malzeme ele geçirdi. Deponun herhangi bir lisansı ve kaydının bulunmadığı belirlenirken, depo sahibi H.A.Ö gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - GAZİANTEP