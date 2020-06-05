Gaziantep'te 337 kişiye "sosyal mesafe" cezası
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Gaziantep'te 337 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan 337 kişiye ceza uygulandı.

Gaziantep'te 337 kişiye
05.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:21

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan 337 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde normalleşmeyle ilgili denetimlere devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 18 yaş altı 62 kişi ile 65 yaş üstündeki üç kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 337 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza uygulandı.

Öte yandan denetlenen 234 iş yerinden birine de işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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