Gaziantep'te 31 küçükbaş hayvan kurtların saldırısı sonucu telef oldu
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 31 küçükbaş hayvan telef oldu.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 31 küçükbaş hayvan telef oldu.
Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Şenlikçe Mahallesi'nde 235 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüye kurtlar saldırdı.
Saldırıda küçükbaş hayvanlardan 31'i telef oldu, 17'si yaralandı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden veterinerler olay yerine giderek, incelemelerde bulundu.