GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 31 kilo esrar ve silah ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve ismi açıklanmayan kişinin, Barak Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 31 kilo esrar, 1 tabanca, 3 şarjör ve 554 fişek ele geçiren polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgusuna başlanan şüphelinin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan adliyeye sevk edileceği belirtildi.