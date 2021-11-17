GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 31 kilo esrar ve silah ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 31 kilo esrar ve silah ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve ismi açıklanmayan kişinin, Barak Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 31 kilo esrar, 1 tabanca, 3 şarjör ve 554 fişek ele geçiren polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgusuna başlanan şüphelinin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'TE 31 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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