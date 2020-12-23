Gaziantep'te 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele geçirildi
23.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:53
Gaziantep'te sahte Milli Piyango bileti üreten 4 şahıs yakalandı.
Gaziantep'te sahte Milli Piyango bileti üreten 4 şahıs yakalandı. Polisler 31 adet sahte bilet ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, satışa hazır halde 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı