Gaziantep'te 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele geçirildi
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Gaziantep'te 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele geçirildi

23.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:53
Gaziantep'te 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele geçirildi

Gaziantep'te sahte Milli Piyango bileti üreten 4 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te sahte Milli Piyango bileti üreten 4 şahıs yakalandı. Polisler 31 adet sahte bilet ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, satışa hazır halde 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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