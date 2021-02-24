Gaziantep'te 305 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
24.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:05
Gaziantep'te 305 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te 305 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesinde durumunda şüphelendiği iki aracı durdurdu.
Araçlarda arama yapan ekipler 305 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheliye 6 bin 326 idari para cezası kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak