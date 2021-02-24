Gaziantep'te 305 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Gaziantep'te 305 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

24.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:05
Gaziantep'te 305 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep'te 305 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te 305 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesinde durumunda şüphelendiği iki aracı durdurdu.

Araçlarda arama yapan ekipler 305 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheliye 6 bin 326 idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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