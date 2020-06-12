Gaziantep'te 300 litre akaryakıt ele geçirildi
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Gaziantep'te 300 litre akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda 300 litre akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te 300 litre akaryakıt ele geçirildi
12.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:51

Gaziantep'te yapılan operasyonda 300 litre akaryakıt ele geçirildi.

Araban İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Dumlupınar Mahallesi'nde iki farklı adreste yapılan aramada, 300 litre akaryakıt ve 10 teneke pamuk yağı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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