Gaziantep'te 30 Köyün Kullandığı Bilek-Kamışlı Yolu Yenilendi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Şehitkamil ve Nizip ilçelerinin kesiştiği, 30 köyün kullandığı Bilek-Kamışlı yolu yenilendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Şehitkamil ve Nizip ilçelerinin kesiştiği, 30 köyün kullandığı Bilek-Kamışlı yolu yenilendi.
Belediyeden yaplan yazılı açıklamaya göre, ulaşımdaki sıkıntıları asgariye indirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 5 metre olan Bilek-Kamışlı yolu genişletilerek 12 metreye çıkarıldı.
Yolun 50 kilometrelik bölümünde asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, geriye kalan 5 kilometrelik kısmın da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Çalışma sayesinde, özellikle Bilek, Arıl, Battal, Altındağ, Turlu, Tokdemir, Korucak, Dernek, Tosunlu, Adaklı, Kamışlı ve Köseler mahalleleriyle, Nizip'e gidenlerin kullandığı Bilek-Kamışlı yolunda ulaşım büyük oranda rahatlamış oldu.