Gaziantep'te 30 kaçak göçmen yakalandı

25.10.2019 18:10

Gaziantep'te uygulama noktasında iki aracı kontrol eden polis ekipleri, sahte kimlik belgesiyle 30 kaçak göçmen yakaladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında yaptığı kontrollerde 30 kaçak göçmen yakaladı. Uygulama noktasında durdurulan iki araçta sahte kimlik belgesi taşıyan 30 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçak göçmenlere yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA