Gaziantep'te, 30 günlük toplantı ve gösteri yasağı

22.08.2019 12:45

Gaziantep Valiliğince kent genelinde 30 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığı duyuruldu.



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yasağın genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığına dikkat çekilerek, "30 gün süreyle ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, park ve bahçelerde kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, pankart açma, simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem ve etkinlikler, il merkezinde valiliğimizce yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA