Gaziantep'te 30 dönüm buğday ekili tarla yandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Gökçedere Mahallesi Agaçlıhöyük mevkisinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da desteğiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında 30 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek