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Gaziantep'te 30 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'te 30 bin makaron ele geçirildi
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 bin makaron ele geçirildi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 30 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haber

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