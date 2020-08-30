Gaziantep'te 30 Ağustos kutlamaları
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Gaziantep'te 30 Ağustos kutlamaları

GAZİANTEP'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziantep'te 30 Ağustos kutlamaları
30.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:25

GAZİANTEP'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ile siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasının ardından  öğrenciler de günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Kutlamaların ardından, şehitliklere gidilerek karanfil bırakıldı, dualar edildi. 


Kaynak: DHA

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