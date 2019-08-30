30.08.2019 12:28

Gaziantep'te 30 Ağustos coşkusu

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, AK Parti Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının da okunduğu törende öğrenciler de günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirdi. Kutlamalar, Vali Gül'ün, makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA