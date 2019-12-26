Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı
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Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

Gaziantep'te, yaklaşık 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

26.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:32
Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

'te, yaklaşık 3 yıldır alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla 20 'ta gözaltına alınan ve sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep E, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zeynep E. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Elbay'ın öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında ortağının da bulunduğu 6 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

Zeynep E, Elbay'ın bulunması için bir süredir bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılıyordu.

Kaynak: AA
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