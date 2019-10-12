Gaziantep'te, 3'üncü uluslararası rumkale su sporları festivali

12.10.2019 23:01

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde bulunan ve tarihi bir kale olan Rumkale, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalin müzikli kısmı Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı iptal edilirken,açılışında konuşan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Fırat tarihtir, Fırat kardeşliktir, Fırat barıştır. Ordumuzun başlattığı Barış Pınarı Harekatı tamamlandığında Fırat'ın doğusu daha da güzelleşecek" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen su sporları festivalinin müzikli kısmı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı iptal edildi. Festivale, milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk'le, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi Sümeyye Boyacı ve 3'üncüsü Sevilay Öztürk katıldı. Antalya'da 2012 yılından beri jet ski ile flyboard yapan, bu alanda dünya üçüncülüğü ve çok sayıda Balkan şampiyonluğu bulunan Ali Komşusu, flyboard gösterisiyle festivale renk kattı.

ŞAHİN: ONURLUYUZ, ŞEREFLİYİZRumkale Su Sporları Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye olarak tarihi bir günden geçtiklerini vurgulayarak, "Mehmetçiğimiz, ordumuz Barış Pınarı Harekatı'yla Fırat'ın doğusunda. Onurluyuz, şerefliyiz, hem kendi sınırımızı hem Suriye sınırını korumak hem de güvenlik koridoru oluşturarak Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönmesi için sefere çıktık. Rabbim muzaffer eylesin. Mehmetçiğimin ayağına taş değmesin. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aslında Fırat Kalkanı Harekatı ile, Zeytin Dalı Harekatı ile Fırat rahatladı. Türkiye'den gelen yüzücülerle, profesyonel dalgıçlarla, milli sporcularımızdan Derya'yla, Yaren'le, Sümeyye ve Sevilay kardeşimle bugün buradayız. Eğer Fırat Kalkanı olmasaydı bugün bunları konuşamazdık, Barış Pınarı Harekatı tamamlandığında Fırat'ın doğusu güzelliğe kavuşacak, daha da güzel olacak" dedi.VALİ GÜL: RUMKALE, DÜNYA'NIN GÖRMESİ GEREKEN TURİZM GÜZERGAHI OLACAKGaziantep Valisi Davut Gül ise Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla bölgenin barış ve kardeşlik gördüğünü belirterek, "Rumkale'de su sporlarının yapılabileceğini herkese gösterdik. Gaziantep'in de Rumkale'nin de her geçen gün üzerine koyarak geliştirdiği bir potansiyeli var. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum, milletvekillerine teşekkür ediyorum Adalet Bakanımızın önderliğinde Rumkale dünya ile buluştu. Rumkale'yi koruyarak kullanmak çok önemli bu noktada, Halfetililere ve Yavuzelilere büyük bir görev düşüyor. Karkamış Antik Kentin gün yüzüne çıkmasıyla, Zeugma'nın eksikliklerinin tamamlanmasıyla beraber Zeugma'dan buraya kadar uzanan su yolu, Dünya'nın görmesi gereken bir turizm güzergahı olacaktır. Barış harekatında şehit düşen asker ve sivillere Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum" dedi.AÇIK YÜZME YARIŞINI YUNUS AYVAZOĞLU KAZANDIFestival yarışmalarında açık yüzme yarışında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 210 yüzücü kulaç attı, yarışma yaklaşık bir saat sürdü. Başkan Fatma Şahin'in startını verdiği kano ve dragon bot yarışları adeta nefesleri kesti. 16 takımdan 352 sporcu, 5 kilometre uzunluğundaki parkurluk dragon bot yarışı, amansız bir mücadeleye sahne oldu. Açık yüzme yarışıyla heyecanın doruğa çıktığı festivalde, 5 kilometrelik açık yüzme yarışması erkekler kategorisinde, 39 dakika 32 saniyeyle Gaziantep'ten katılan Yunus Ayvazoğlu birinci oldu. Yarışı, Gaziantep'ten katılan Muhammed Talha Eryılmaz 41 dakika 04 saniyeyle ikinci, 44 dakika 40 saniyeyle İstanbul'dan katılan Ömer Faruk Baysoy ise üçüncü tamamladı. Açık yüzme yarışması kadınlar kategorisinde, İstanbul'dan yarışmaya katılan Nilay Erkal 44 dakika 05 saniyeyle birinci, 47 dakika 37 saniyeyle Gaziantep'ten katılım sağlayan Ekin Tuğ ikinci ve 1 saat 2 dakika 37 saniyeyle Adana'dan katılan Nilüfer Duman üçüncü oldu. Dragon yarışında Kaptan Demirbilek birinci geldi. Demirbilek'i Odeabank, Yavuzeli Belediyesi ve Oğuzeli Belediyesi takip etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere kupalarını ve madalyalarını protokol üyeleri verdi.

Kaynak: DHA