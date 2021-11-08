Gaziantep'te 3 terör şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te 3 terör şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 3 terör şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te polisin son bir haftada düzenlediği terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

GAZİANTEP'te polisin son bir haftada düzenlediği terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine bağlı çeşitli yapılanmalarda yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik son bir haftada operasyonlar düzenledi. Farklı semtlerde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskınlar yapan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol serbest bırakıldı.


Gaziantep'te 3 terör şüphelisi tutuklandı

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