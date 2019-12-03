Gaziantep'te 3 şüpheli çaldıkları otomobille suçüstü yakalandı
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Gaziantep'te 3 şüpheli çaldıkları otomobille suçüstü yakalandı

Gaziantep'te bir otomobili çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

03.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:16
Gaziantep'te 3 şüpheli çaldıkları otomobille suçüstü yakalandı

'te bir otomobili çalan 3 şüpheli, ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bekirbey Mahallesi'nde bir otomobili çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Uygulama yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otomobilin aynı gün çalındığını tespit etti.

Otomobili çaldığı belirlenen sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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