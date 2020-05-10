Gaziantep'te 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 3 otomobilden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Hırsızlık dahil 16 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlının bir otomobilin kapsını açarak hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA