Gaziantep'te 3 Kişinin Öldüğü Muhtarlık Kavgasında 15 Gözaltı

Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında polisin yaptığı operasyonla 15 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yaşanan silahlı kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan'ın öldürülmüş, Cuma O. ise ağır yaralanmıştı. Hastanede de karşılaşan taraflar arasında çıkan kavgada ise 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın faillerinin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kurularak, geniş çaplı inceleme başlatıldı. Köksalan Mahallesi'ne Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı bir operasyon düzenlenirken, mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA