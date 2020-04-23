Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı - Haberler
Gaziantep Üniversitesi, Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Haber

Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı

GAZİANTEP Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere immün plazma bağışı alınmaya başlandı.

23.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:40
Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı

GAZİANTEP Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere immün plazma bağışı alınmaya başlandı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 3 kişinin immün plazma bağışında bulunduğunu, koronavirüs tedavisi görerek iyileşenlerden, tedaviye katkı sunmaları için duyarlı olmalarını istedi.

Koronavirüste en etkili yöntem olarak bilinen immün plazma tedavisi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, iyileşen hastalardan immün plazma toplanmaya başlandı. Tıp Fakültesi Hastanesi Aferez Ünitesi'nde bugün koronavirüs tedavileriin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişi immün plazma bağışında bulundu.  

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, plazma bağışında bulunanları gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kutladı. Koronavirüs tedavisinde plazma bağışının önemli olduğunu belirten Rektör Gür, "İmmün plazma tedavisi çok çok önemli. Bunun için en önemli şeylerden biri de bağışçı bulmaktır. Sağ olsunlar bağışçı hastalarımız bugünden itibaren gelmeye başladı. Buradakiler ilk bağışçı vakalarımız. Özellikle çok önemli 2 donörümüz var. İngiltere'den gelmişlerdi dayı ve yeğen, bunlar bizim açımızdan çok çok önemli. Bu bölgede kendi geçirdikleri hastalıkları, özellikle kendilerinden sonra tedavi arayan, umutsuz bir şekilde tedavi olmak için uğraşan insanlara kanları ile şifa olmak istediler. Gaziantep Üniveristesi'nde şu anda 3 donörümüzün kanlarını alıyoruz. Bir defada 600 mililitre alıp, bunu 3 ayrı kovid hastasına verebiliriz. Bugün aldığımız plazmaları yoğun bakımda yatan entübe şekilde olan bir hastamıza uygulayacağız. Geri kalan kanlarımızı da Kızılay'a göndererek farklı hastalara uygulayacağız. Bu hastalarımız inşallah diğer donörlere örnek olur. Donör olmak isteyenleri hastanemize bekliyoruz" diye konuştu.İmmün plazma bağışında bulunanlar da hastalıktan kurtuldukları için mutlu olduklarını ve diğer hastaların sağlığına kavuşmasını sağlamak için kan verdiklerini söylediler. İyileşen kişilerin bağışta bulunmalarını istediler.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Donald Trump Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Kutsi Deniz Seki Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Ergin Ataman Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma bağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 15:34:56. #1.14#
title