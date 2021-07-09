Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı hayatını kaybetti.
Su tesisatçısı Mahir Çöt (35), güneş enerjili su ısıtma sistemindeki arıza nedeniyle Taşlıca Mahallesi'deki 3 katlı binanın çatısına çıktı. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Çöt, binanın yanında bulunan boş arazideki toprak zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çöt'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çöt'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir