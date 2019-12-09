: Gaziantep'te 3 kapkaç zanlısı yakalandı

09.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:39

Gaziantep'te kapkaç yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerdeki iki kapkaç olayının faillerinin kimliklerini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 zanlının benzer suçlardan sabıkalarının olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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