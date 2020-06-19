Gaziantep'te 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı mahallelerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA