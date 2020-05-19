Gaziantep'te 3 günde 8 bin 25 kişiye ceza GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 3 gününde, yasağı ihlal eden 8 bin 25 kişiye, para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 3 gününde, yasağı ihlal eden 8 bin 25 kişiye, para cezası kesildi.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca güvenlik güçleri, sürekli denetim yaptı. Denetimlerde, ilk 3 günde, yasağa rağmen dışarı çıkan 8 bin 25 kişi ile açılması yasak olan 19 iş yerine para cezası yazıldı.Ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: DHA