Gaziantep'te 3 farklı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 3 farklı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te 3 farklı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan mağazalarda alışveriş yapan vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik suretiyle çalan şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 3 farklı faili meçhul yankesicilik olayının şüphelisini yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz