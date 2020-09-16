Gaziantep'te 3 ev karantinaya alındı
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Gaziantep'te 3 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Gaziantep'te 3 ev karantinaya alındı
16.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:26

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlık Mahallesi'nde bir kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında şahsın yakınlarına ait 19 kişinin yaşadığı 3 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Evlerin girişine emniyet şeridi çekildi, uyarı yazıları asıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarının Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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