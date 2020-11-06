Gaziantep'te 3 elektronik kumar makinesi ele geçirildi

Nizip ilçesinde 3 elektronik kumar makinesi ele geçirildi.

Nizip ilçesinde 3 elektronik kumar makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren iki işyerinde yaptığı aramada 3 elektronik kumar makinesi buldu.

Kumar makinelerine el koyan ekipler, iş yeri sahipleri hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarından işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu