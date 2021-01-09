Gaziantep'te, 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 4 adrese yapılan baskınlarda, 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı