Gaziantep'te, 3 caddeye maskesiz girilmesi yasaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te, 3 caddeye maskesiz girilmesi yasaklandı

Gaziantep'te, 3 caddeye maskesiz girilmesi yasaklandı
10.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:33

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu 3 caddede maskesiz dolaşmanın yasaklandığını açıkladı.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu 3 caddede maskesiz dolaşmanın yasaklandığını açıkladı. Türkiye genelinde vaka sayısında düşüş olduğunu ancak Gaziantep'te bunun tersi bir durum olduğunu belirten Vali Gül,  "Şu an Gaziantep'in en önemli sıkıntısı sosyal mesafenin muhafaza edilmemesi" dedi. 

Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yapılan çalışmalara yönelik toplantı düzenledi. İzolasyonun önemine değinen ve sosyal mesafe kuralına herkesin uymasını isteyen Vali Gül, "Bu nedenle, Karagöz, Gaziler ve İnönü Caddesi gibi kabalık yerlerde yarın sabah itibarıyla maskesiz gezmek yasaklandı. O caddelere kimsenin gitmesini istemiyoruz ama giderlerse de mutlaka maskesi olsun ve sosyal mesafeyi muhafaza etsin. Özellikle tarihi çarşılarda sosyal mesafeye dikkat etmeden birlikte gezme kültürü hastalığı yayan nedenlerden birisi" dedi.

'171 BİN AİLEYE YARDIM YAPILDI'Koronavirüs salgını başladığından bu yana kentte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile 171 bin aileye 1000'er lira para yardımı yapıldığını anlatan Vali Gül, 130 bin vatandaşa da gıda paketinin ulaştırıldığını kaydetti.NORMALLEŞME UYARISIHükümetin hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planı ile ilgili de vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Davut Gül, "Normalleşme dediğimizin 4 ana başlığı var. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, dışarıya olabildiğince çıkmayacağız, dışarı çıktığımızda mutlaka maskemiz olacak, kişisel hijyene dikkat edeceğiz. Normalleşme dediğimiz arkadaşımızla kol kola girip parkta oturduğumuz, pikniğe gittiğimiz, düğünlerde halay çektiğimiz, AVM'lerde yüzlerce binlerce kişinin tıklım tıklım gezdiği bir süreç değil. Aşısı bulunana kadar bu hastalıkla ilgili başka şekilde mücadele etme şansımız yok. Şu an Gaziantep'in en önemli sıkıntısı sosyal mesafenin muhafaza edilmemesi' diye konuştu.'GAZİANTEP'TEKİ VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ VAR'Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklara uyulmaması noktasındaki idari işlemlerin yüzde 30'unun Gaziantep'te yapıldığını da dile getiren Vali Gül, Türkiye genelinde vaka sayısında düşüş olduğunu ancak Gaziantep'te bunun tersi bir durum olduğunu belirtti.Davut Gül, sayıların önemsiz olduğunu taşıyıcı olan bir kişinin neredeyse 20 kişiye hastalığı bulaştırdığını belirterek, "Hastalığı taşıyan 1 kişinin 20 kişiye bulaştırdığını görüyoruz. Bir kişi bu kadar kişiye hastalık bulaştırıyorsa sayının önemi yok. Ama kent olarak Türkiye'de düşüş varken burada yükseliş var. Herkes kendisini bir adım geri çekerek dikkat edecek. Çıktığımızda maskemizi takacağız ve kişisel hijyen başta olmak üzere özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz...
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kars Belediyesi'nin Atatürk ve Türk bayraklı tabelasının tuvalete konulması tepki çekti
Kars Belediyesi'nin Atatürk ve Türk bayraklı tabelasının tuvalete konulması tepki çekti
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
'Anne lütfen ölme' çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu
"Anne lütfen ölme" çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı, Anneler Günü'nde mezarlığa koştu
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
65 yaş üstüne 'Seksenler' sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Ersin Korkut Gülben Ergen Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Anne Mayıs Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gaziantep'te, 3 caddeye maskesiz girilmesi yasaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 20:08:54. #1.15#
title