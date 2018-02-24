Gaziantep'te 3 Bin Paket Kaçak Sigara Yakalandı
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Gaziantep'te 3 Bin Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Gaziantep’in Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 3 Bin Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep polisi şüphe üzerine durduğu araç içerisinde yaptığı aramada değişik markalarda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu H.H ve D.K isimli şüpheli şahsılar yakalanarak görevliler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, adli makamlara teslim edildi. - GAZİANTEP

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