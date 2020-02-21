Gaziantep'te 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Gaziantep'te 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 3 bin adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.

21.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:16
Gaziantep'te 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

'te bir adrese yapılan operasyonda 3 bin adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sam Mahallesi'nde bir ikamete uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli tahkikata başlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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