Gaziantep'te 3 bin 723 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bin 723 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bin 723 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 723 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca, 408 iş yerinde yaptıkları denetimlerde bir iş yeri hakkında işlem başlattı. Kaynak: AA