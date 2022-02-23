Gaziantep'te 3 bin 653 taklit çanta ele geçirildi
AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 3 bin 653 kadın çantası ele geçirildi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 3 bin 653 kadın çantası ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çeşitli markalardaki kadın çantası taklitlerini üreten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Şahinbey ilçesinde belirlenen 7 iş yerine düzenlediği operasyonda, 3 bin 653 çanta ele geçirdi.
Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.
AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel