Gaziantep'te 3 bin 653 taklit çanta ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 3 bin 653 taklit çanta ele geçirildi

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 3 bin 653 taklit çanta ele geçirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 3 bin 653 kadın çantası ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 3 bin 653 kadın çantası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çeşitli markalardaki kadın çantası taklitlerini üreten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesinde belirlenen 7 iş yerine düzenlediği operasyonda, 3 bin 653 çanta ele geçirdi.

Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title