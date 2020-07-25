Gaziantep'te 3 bin 53 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza...
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Gaziantep'te 3 bin 53 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza...

Gaziantep'te 3 bin 53 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı Gaziantep'te, 3 bin 53 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

25.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:36

Gaziantep'te 3 bin 53 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 3 bin 53 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vaka sayıları yüksek kentler arasında açıkladığı Gaziantep'te kurallar hiçe sayılmaya devam ediyor. Korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak öne çıkan kentte, 24 Temmuz 2020 tarihinde toplam 3 bin 53 kişiye daha ceza yazıldı. Ceza yazılan kişilere sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Vaka sayılarındaki artışla adından sıkça söz ettiren kentte, cadde ve sokaklardaki yoğunlukta ise azalma yaşanmaması dikkat çekti.

Gaziantep'te 3 bin 53 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza...

Kaynak: İHA

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