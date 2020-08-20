Gaziantep'te 3 bin 445 kişiye koronavirüs uyarısı GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişi ikaz edildiİl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine uyulmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişi ikaz edildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine uyulmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı belirlenen 3 bin 445 kişiye tedbirler hatırlatarak, uyarıda bulunuldu. Kentte tedbirler kapsamında kontrol edilen bin 363 işyerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: DHA